Начинается 1win Series Dota 2 Punch — среди участников новая команда Дахака

21 декабря стартует онлайн-турнир 1win Series Dota 2 Punch с новым форматом и призовым фондом в размере $ 30 тыс.

Соревнование пройдёт в экспериментальном формате, представляющим из себя single-elimination сетку с best-of-5 противостояниями. Среди участников есть 9Pandas, а также 1win с новым мидером, обновлённый ростер L1GA TEAM и команда Chimera Esports с Никитой Daxak Кузьминым, для которой данный ивент станет дебютным.

Список участников 1win Punch по «Доте»:

1win Team (Россия) ;

; L1GA TEAM (Казахстан);

Chimera Esports (Восточная Европа);

9Pandas (Россия).

Полное расписание 1win Punch по «Доте»:

21 декабря, суббота

15:00. Полуфинал, 1win Team (Россия) — L1GA TEAM (Казахстан);

— L1GA TEAM (Казахстан); 20:00. Полуфинал, Chimera Esports (Восточная Европа) — 9Pandas (Россия).

22 декабря, воскресенье

15:00. Матч за третье место, проигравшие полуфиналов.

20:00. Гранд-финал, победители полуфиналов.

Турнир 1win Punch по Dota 2 пройдёт в онлайн-формате с 21 по 22 декабря. В рамках соревнования четыре команды из нашего региона разыграют призовой фонд в размере $ 30 тыс.