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Турнир 1win Series Dota 2 Punch по «Доте»: формат, участники, расписание, призовой фонд

Начинается 1win Series Dota 2 Punch — среди участников новая команда Дахака
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21 декабря стартует онлайн-турнир 1win Series Dota 2 Punch с новым форматом и призовым фондом в размере $ 30 тыс.

Соревнование пройдёт в экспериментальном формате, представляющим из себя single-elimination сетку с best-of-5 противостояниями. Среди участников есть 9Pandas, а также 1win с новым мидером, обновлённый ростер L1GA TEAM и команда Chimera Esports с Никитой Daxak Кузьминым, для которой данный ивент станет дебютным.

Список участников 1win Punch по «Доте»:

  • 1win Team (Россия);
  • L1GA TEAM (Казахстан);
  • Chimera Esports (Восточная Европа);
  • 9Pandas (Россия).

Полное расписание 1win Punch по «Доте»:

21 декабря, суббота

  • 15:00. Полуфинал, 1win Team (Россия) — L1GA TEAM (Казахстан);
  • 20:00. Полуфинал, Chimera Esports (Восточная Европа) — 9Pandas (Россия).

22 декабря, воскресенье

  • 15:00. Матч за третье место, проигравшие полуфиналов.
  • 20:00. Гранд-финал, победители полуфиналов.

Турнир 1win Punch по Dota 2 пройдёт в онлайн-формате с 21 по 22 декабря. В рамках соревнования четыре команды из нашего региона разыграют призовой фонд в размере $ 30 тыс.

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