Швейцарский игрок покинул немецкий состав BIG по Counter-Strike 2

Немецкий киберспортивный клуб BIG объявил о перестановках в составе по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.
Как сообщается в публикации BIG, швейцарский «рифлер» Ригон rigoN Гаши больше не является частью команды. С чем связаны изменения в ростере и кто займёт позицию киберспортсмена, пока неизвестно. На текущий момент в составе BIG числятся исключительно немцы.
Состав BIG по CS2 на данный момент:
- Флориан syrsoN Рише;
- Джон JDC де Кастро;
- Йоханнс tabseN Водарц;
- Карим Krimbo Муса;
- Александер kakafu Шиманчик (временный тренер).
Ригон присоединился к BIG в июле 2024 года. В составе команды он занял второе место на турнире ESL Challenger at DreamHack Atlanta 2024, а также отобрался на престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024, где немецкий коллектив остановился на 15-16-м месте.