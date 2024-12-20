Швейцарский игрок покинул немецкий состав BIG по Counter-Strike 2

Немецкий киберспортивный клуб BIG объявил о перестановках в составе по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Как сообщается в публикации BIG, швейцарский «рифлер» Ригон rigoN Гаши больше не является частью команды. С чем связаны изменения в ростере и кто займёт позицию киберспортсмена, пока неизвестно. На текущий момент в составе BIG числятся исключительно немцы.

Состав BIG по CS2 на данный момент:

Флориан syrsoN Рише;

Джон JDC де Кастро;

Йоханнс tabseN Водарц;

Карим Krimbo Муса;

Александер kakafu Шиманчик (временный тренер).

Ригон присоединился к BIG в июле 2024 года. В составе команды он занял второе место на турнире ESL Challenger at DreamHack Atlanta 2024, а также отобрался на престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024, где немецкий коллектив остановился на 15-16-м месте.