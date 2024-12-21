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Первый тизер «Супермена» стал самым просматриваемым трейлером в истории Warner Bros.

Вечером 19 декабря вышел первый тизер фильма «Супермен» Джеймса Ганна. На момент написания материала ролик набрал на YouTube свыше 28,4 млн просмотров и до сих пор остаётся в трендах видеохостинга.

Ко всему прочему, общее число просмотров тизера на всех платформах превысило 250 млн. Подобный результат позволил видео стать самым просматриваемым трейлером в истории Warner Bros.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Премьера ленты в кинотеатрах по всему миру состоится 11 июля 2025 года.