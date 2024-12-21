Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы семейной комедии «Домовёнок Кузя» превысили 100 млн рублей

Сборы семейной комедии «Домовёнок Кузя» превысили 100 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

21 декабря сборы фильма «Домовёнок Кузя» по книгам Татьяны Александровой превысили 100 млн рублей. Для достижения такой цифры ленте понадобилось двое суток — премьера состоялась 19-го числа.

Сюжет экранизации рассказывает историю Кузи, который сбегает из плена Бабы Яги в своём волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Кузе необходимо найти его волшебный сундучок, исполняющий желания, – домовёнок много лет назад подарил его папе девочки.

Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырёв («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра 2»). Кузю озвучил Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»), Нафаню — Гарик Харламов. Режиссёром картины выступил Виктор Лакисов («Манюня»), а продюсером — Сарик Андреасян («Защитники»).

Материалы по теме
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android