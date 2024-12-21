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Спортивная драма «Марти Суприм» с Тимоти Шаламе выйдет 25 декабря 2025 года

Спортивная драма «Марти Суприм» с Тимоти Шаламе выйдет 25 декабря 2025 года
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Как сообщают журналисты издания Deadline, cпортивная драма «Марти Суприм» с Тимоти Шаламе («Дюна», «Вонка») в главной роли выйдет 25 декабря 2025 года. Режиссёром картины выступил Джоф Сэфди («Адам Сэндлер: Люблю тебя», «Неогранённые алмазы»).

Будущая лента расскажет о жизни знаменитого игрока в пинг-понг Марти Рейсману. По словам авторов, грядущая картина будет художественной, а не биографической. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Также в актёрский состав фильма вошли Гвинет Пэлтроу («Семь», «Железный человек») и рэпер Tyler, the Creator. Сценарий к драме Джош Сафди написал совместно с Рональдом Бронштейном.

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