Сборы новогодней комедии «Ёлки 11» с Дмитрием Нагиевым превысили 100 млн рублей

21 декабря сборы новогодней комедии «Ёлки 11» с Дмитрием Нагиевым в главной роли превысили 100 млн рублей. Для достижения такой цифры ленте понадобилось двое суток — премьера состоялась 19-го числа.

Фото: «Фонд Кино»

«Ёлки 11» рассказывает о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России. В эти волшебные дни судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну.

Также в актёрский состав вошли Рузиль Минекаев, Валентина Мазунина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Виктор Хориняк, Бурак Озчивит, Михаил Трухин и другие. Режиссёрами выступили Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и Егор Чичканов.