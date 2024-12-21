Второй сезон аниме «Поднятие уровня в одиночку» стартует 4 января — новый трейлер

Авторы аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку» опубликовали финальный трейлер второго сезона шоу. Также из ролика стало известно, что продолжение стартует уже 4 январе 2025 года — в него вновь войдёт больше 10 эпизодов.

Музыку для опенинга во втором сезоне исполнили певица LiSA, рэпер Феликс и южнокорейская бой-бэнд группа Stray Kids.

Видео доступно на YouTube-канале Zar1se. Права на видео принадлежат Aniplex.

События аниме «Поднятия уровня в одиночку» разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Шоу рассказывает историю охотника Сон Джин-у, который внезапно обнаруживает у себя особую силу.