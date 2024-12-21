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Мистический детектив «Охотники за призраком» стартует 17 января — новый трейлер

Мистический детектив «Охотники за призраком» стартует 17 января — новый трейлер
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр Okko объявил, что мистический детектив «Охотники за призраком» стартует уже 17 января. Также был опубликован новый большой трейлер шоу и первый постер.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Согласно синопсису, 12-летний Женя Кирсанов чудом выжил после страшного пожара и теперь вынужден вступить в схватку с потусторонними силами. Ему помогают двое охотников за призраками: бывший следователь Максим и его странный немой напарник, который сам напоминает маньяка. Втроём им предстоит установить истинную причину пожара, в котором погибла Женина мать, и найти беспощадного призрака-убийцу.

В актёрский состав вошли Вадим Филипченков, Алексей Маклаков, Арсений Касперович, Марьяна Спивак, Владимир Верёвочкин, Мария Лисовая, Таисья Калинина, Александр Робак и другие.

Первый постер

Фото: Okko

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