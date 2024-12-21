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Вышел русский трейлер второго сезона сериала «Разделение» от Apple

Вышел русский трейлер второго сезона сериала «Разделение» от Apple
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Вышел русский трейлер второго сезона сериала «Разделение» от Apple. В ролике показали центральных героев истории и сюжетную завязку продолжения.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу продолжит рассказывать о сотруднике компании Lumon Industries Марке, который соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Впоследствии обе «версии» главного героя ведут собственное расследование происходящего внутри компании.

Премьера второго сезона состоится уже 17 января в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам, финал выйдет 21 марта.

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