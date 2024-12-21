Зрители приняли ленту «Соник 3 в кино» на уровне первых двух частей

20 декабря в мировом прокате состоялась премьера ленты «Соник 3 в кино». Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Вторые встретили фильм крайне восторженно. К примеру, на агрегаторе CinemaScore сиквел получил от зрителей оценку A — это на уровне двух предыдущих частей. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

В триквеле серии Соник сталкивается с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.