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Вышел финальный трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города» — премьера 1 января

Вышел финальный трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города» — премьера 1 января
Аудио-версия:
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Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала финальный трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Также авторы поделились двумя новыми постерами.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Создатели картины собираются экранизировать все шесть книг писателя Александра Волкова, после чего зрителей ждут истории про отдельных персонажей в разных временных циклах. Сейчас у студий CGF, «ТРИТЭ» и «Кинослово» уже есть планы по созданию фильмов на 10 лет вперёд.

Экранизация расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Премьера «Волшебника Изумрудного города» состоится 1 января 2025 года.

Постеры

Фото: Central Partnership

Фото: Central Partnership

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