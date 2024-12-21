Escape from Tarkov не работает в России уже вторые сутки — авторы в курсе проблемы

Тактический шутер Escape from Tarkov не работает в России уже второй день. Отечественные игроки не могут зайти на серверы проекта, однако во всём остальном мире такого не наблюдается.

По словам разработчиков из Battlestate Games, они в курсе проблемы и работают над её решением.

Мы осведомлены о проблемах с подключением к серверам Escape From Tarkov у игроков из РФ. Данные проблемы не связаны с инфраструктурой, управляемой Battlestate Games, или проблемами на данных серверах.

Пользователи предполагают, что вина за данную ситуацию может лежать на Роскомнадзоре, который по ошибке заблокировал IP-адреса серверов. На данный момент российские геймеры могут зайти в Escape from Tarkov только с помощью средства обхода блокировок.