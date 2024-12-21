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Зрители приняли фильм «Муфаса: Король Лев» чуть хуже первой части

Зрители приняли фильм «Муфаса: Король Лев» чуть хуже первой части
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20 декабря в мировом прокате состоялась премьера фильма «Муфаса: Король Лев». Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Вторые встретили ленту отлично. К примеру, на агрегаторе CinemaScore сиквел получил от зрителей оценку A- — это немного хуже первой части (A). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

Напомним, повествование в картине ведётся в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба рассказывают о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя показывают. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром ленты выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

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