Маргарет Куолли и Томасин Маккензи снимутся в хорроре от студии A24

Как сообщают журналисты издания Deadline, Маргарет Куолли («Однажды в… Голливуде») и Томасин Маккензи («Кролик Джоджо») сыграют в хоррор-триллере от киностудии A24. Будущая лента получила название Victorian Psycho.

Фильм расскажет историю эксцентричной гувернантки, которая приезжает в поместье вдали от цивилизации. Странные вещи, которые начинают происходить после её прибытия, вызывают подозрение, что она не та, за кого себя выдаёт.

Режиссёром грядущей ленты выступит Закари Уигон («Стоп-слово»), а сценаристом — Виктория Фейто. Полный актёрский состав ешё неизвестен.

Съёмки картины Victorian Psycho стартуют в марте 2025 года. Дата премьеры пока не раскрывается.