«Соник 3 в кино» стартовал в два раза лучше «Муфасы: Король лев» в прокате США

По итогам первого дня проката в США фильм «Соник 3 в кино» заработал более $ 25 млн. Третья часть приключений знаменитого ёжика показала один из лучших запусков в 2024 году, сейчас ленте предрекают мощный старт в районе $ 55 млн в стране.

Таким образом, «Соник 3» сумел обойти своего прямого конкурента — «Муфасу: Король лев» — в два раза. Новая картина по культовой вселенной заработала за первый день около $ 13,3 млн. Из-за не очень уверенного запуска фильм может стартовать в районе $ 35 млн — это почти в шесть раз хуже запуска ремейка «Короля льва» в 2019 году.

Интересно, что бюджеты у лент также сильно разнятся. Если «Соник 3» обошёлся Paramount всего в $ 120 млн, то «Муфасе» придётся отбивать сразу $ 200 млн затрат. Важнейшую роль в сборах сыграют дебютные выходные, которые куда оптимистичнее смотрятся именно у экранизации знаменитой серии видеоигр.