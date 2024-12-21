Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Соник 3 в кино» стартовал в два раза лучше «Муфасы: Король лев» в прокате США

«Соник 3 в кино» стартовал в два раза лучше «Муфасы: Король лев» в прокате США
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первого дня проката в США фильм «Соник 3 в кино» заработал более $ 25 млн. Третья часть приключений знаменитого ёжика показала один из лучших запусков в 2024 году, сейчас ленте предрекают мощный старт в районе $ 55 млн в стране.

Таким образом, «Соник 3» сумел обойти своего прямого конкурента — «Муфасу: Король лев» — в два раза. Новая картина по культовой вселенной заработала за первый день около $ 13,3 млн. Из-за не очень уверенного запуска фильм может стартовать в районе $ 35 млн — это почти в шесть раз хуже запуска ремейка «Короля льва» в 2019 году.

Интересно, что бюджеты у лент также сильно разнятся. Если «Соник 3» обошёлся Paramount всего в $ 120 млн, то «Муфасе» придётся отбивать сразу $ 200 млн затрат. Важнейшую роль в сборах сыграют дебютные выходные, которые куда оптимистичнее смотрятся именно у экранизации знаменитой серии видеоигр.

Материалы по теме
Все части «Гарри Поттера»: от лучшей к худшей
Рейтинг
Все части «Гарри Поттера»: от лучшей к худшей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android