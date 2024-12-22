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Опубликованы стильные постеры ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом

Опубликованы стильные постеры ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом
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Авторы ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом опубликовали стильные персональные постеры грядущей ленты. На них изображены герои Николаса Холта, Уиллема Дефо, Эммы Коррин, Лили Роуз-Депп и Аарона Тейлора-Джонсона.

Сюжет картины описывается как «готическая история об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

Критики называют ленту «великолепной и ужасающе блестящей», отмечая захватывающую актёрскую игру Лили-Роуз Депп и Билла Скарсгарда. Некоторые даже назвали работу Роберта Эггерса идеальным ремейком и одним из главных фильмов ужасов 2024 года.

Премьера ремейка «Носферату» состоится в мировом прокате уже 25 декабря.

Новые постеры

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

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