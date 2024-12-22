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Первый эпизод аниме «Киберслав» про Русь в мире киберпанка выйдет 31 декабря

Первый эпизод аниме «Киберслав» про Русь в мире киберпанка выйдет 31 декабря
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Премьера первого эпизода аниме «Киберслав» про Русь в мире киберпанка состоится уже 31 декабря. Серия будет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Также авторы поделились новым постером анимационного шоу.

Напомним, аниме расскажет историю Киберслава, богатыря при киберкнязе и лучшего охотника на нечисть. Но уважения он за это не получает, потому что он полукровка и вместо руки у него страшная демонская лапа. И тем не менее только он способен раскрыть страшное преступление и выяснить, кто покусился на княжескую семью.

Дата выхода остальных эпизодов пока не раскрывается.

Новый постер

Фото: «Кинопоиск»

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