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Второй сезон аниме «Кайдзю номер восемь» стартует летом 2025 года

Второй сезон аниме «Кайдзю номер восемь» стартует летом 2025 года
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Авторы аниме «Кайдзю номер восемь» объявили, что второй сезон проекта стартует в июле 2025 года. Точная дата премьеры и количество серий в продолжении пока не раскрывается. По информации инсайдеров, второй сезон получит 12 эпизодов.

Аниме рассказывает о мире, в котором люди ведут непрерывную войну с монстрами — кайдзю. Главным персонажем становится простой уборщик, которому в рот залетает маленький монстр, меняя всю его жизнь.

Премьера первого сезона «Кайдзю номер восемь» состоялась весной этого года. Адаптация популярной манги получила множество восторженных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Шоу также входило в топ-10 самых популярных сериалов в России.

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