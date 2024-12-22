Второй сезон аниме «Кайдзю номер восемь» стартует летом 2025 года

Авторы аниме «Кайдзю номер восемь» объявили, что второй сезон проекта стартует в июле 2025 года. Точная дата премьеры и количество серий в продолжении пока не раскрывается. По информации инсайдеров, второй сезон получит 12 эпизодов.

Аниме рассказывает о мире, в котором люди ведут непрерывную войну с монстрами — кайдзю. Главным персонажем становится простой уборщик, которому в рот залетает маленький монстр, меняя всю его жизнь.

Премьера первого сезона «Кайдзю номер восемь» состоялась весной этого года. Адаптация популярной манги получила множество восторженных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Шоу также входило в топ-10 самых популярных сериалов в России.