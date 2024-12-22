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В Disney назвали причину отмены сериала «Аколит» по «Звёздным войнам»

В Disney назвали причину отмены сериала «Аколит» по «Звёздным войнам»
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Один из руководителей Disney Entertainment Алан Бергман пообщался с журналистами издания Vulture. В ходе разговора Бергман назвал причину отмены сериала «Аколит» по «Звёздным войнам».

По его словам, компания оказалась довольна результатами шоу, однако этого оказалось недостаточно, чтобы выпустить второй сезон.

Мы остались довольны своей работой, но, честно говоря, это было не то, что нам было нужно, учитывая затраты на этот проект, чтобы пойти и сделать второй сезон. Вот почему мы этого не сделали.

«Аколит» — сериальный проект по вселенной «Звёздных войн» для Disney. По большей части шоу рассказывает о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз сталкиваются с сильными противниками и пытаются принять меры для победы над ними.

В первый сезон шоу вошло восемь эпизодов. «Аколит» начал выходить 4 июня. Первые два эпизода собрали 4,8 млн просмотров в день премьеры — это стало крупнейшим стартом на Disney+ в 2024 году.

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