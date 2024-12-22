Аниме-фильм по «Человеку-бензопиле» выйдет в 2025 году — новый тизер

Студия MAPPA опубликовала тизер полнометражного аниме-фильма по «Человеку-бензопиле». Из ролика стало известно, что премьера ленты состоится в 2025 году, однако точная дата пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале MAPPA CHANNEL. Права на видео принадлежат MAPPA CHANNEL.

Будущую картину посвятят героине Резе. Сюжет будет основан на арке Девочки-Бомбы из оригинальной манги. Тем временем оригинальное аниме до сих пор не продлили на второй сезон.

События манги «Человек-бензопила» рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.