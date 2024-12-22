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Лучшие сериалы 2024 года от Metacritic: «Оленёнок», «Сёгун», «Соперники» и «Призраки»

Лучшие сериалы 2024 года от Metacritic
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Представители агрегатора Metacritic раскрыли топ-20 самых высокооценённых сериалов 2024 года. В рейтинг попали только те проекты, которые собрали минимум семь рецензий от журналистов. В списке фигурируют «Оленёнок», «Сёгун», «Соперники», «Призраки» и другие шоу.

Первое место занял драматический сериал от Netflix «Оленёнок». Сюжет основан на автобиографическом спектакле комика Ричарда Гэдда.

Топ лучших новых сериалов 2024 года на Metacritic

  1. «Оленёнок» — 88 баллов из 100;
  2. «Сёгун» — 85 баллов из 100;
  3. «Соперники» — 84 балла из 100;
  4. «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“» — 84 балла из 100;
  5. «Призраки» — 84 балла из 100;
  6. «Учитель английского» — 83 балла из 100;
  7. «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла» — 83 балла из 100;
  8. «Люди Икс '97» — 82 балла из 100;
  9. «Ничего не говори» — 80 баллов из 100;
  10. «Сочувствующий» — 80 баллов из 100.

Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

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