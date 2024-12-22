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Лучшие сериалы 2024 года от Metacritic

Представители агрегатора Metacritic раскрыли топ-20 самых высокооценённых сериалов 2024 года. В рейтинг попали только те проекты, которые собрали минимум семь рецензий от журналистов. В списке фигурируют «Оленёнок», «Сёгун», «Соперники», «Призраки» и другие шоу.

Первое место занял драматический сериал от Netflix «Оленёнок». Сюжет основан на автобиографическом спектакле комика Ричарда Гэдда.

Топ лучших новых сериалов 2024 года на Metacritic

«Оленёнок» — 88 баллов из 100; «Сёгун» — 85 баллов из 100; «Соперники» — 84 балла из 100; «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“» — 84 балла из 100; «Призраки» — 84 балла из 100; «Учитель английского» — 83 балла из 100; «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла» — 83 балла из 100; «Люди Икс '97» — 82 балла из 100; «Ничего не говори» — 80 баллов из 100; «Сочувствующий» — 80 баллов из 100.

Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.