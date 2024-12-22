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Завершились съёмки третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским

Завершились съёмки третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским
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Представители онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» объявили о завершении съёмок третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским. Также было опубликовано несколько кадров с площадки.

Сериал «Метод» рассказывает о выдающемся следователе Родионе Меглине, который раскрывает даже самые загадочные преступления, не рассказывая о своём методе работы. Однажды с ним начинает работать стажёр Есения, у которой есть личные мотивы быть с детективом.

В актёрский состав продолжения войдут новые актёры: Анна Савранская («Лед 3») и Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»).

Премьера третьего сезона шоу состоится осенью 2025 года. Точная дата выхода пока не раскрывается.

Кадры со съёмок

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

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