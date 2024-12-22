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Блогер BadComedian готовит очень важный анонс в новом обзоре

Блогер BadComedian готовит очень важный анонс в новом обзоре
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Российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов заявил, что готовит очень важный анонс в новом ролике. По словам Баженова, его следующее видео «завершит эпоху длиною в 13 лет».

Также блогер отметил, что объявление вызовет недовольство у ряда его зрителей. Некоторые пользователи предположили, что BadComedian может уйти с YouTube и начать публиковать контент в «VK Видео», либо завершить свою карьеру.

Сегодня-завтра-послезавтра на втором канале выйдет ролик, который завершит эпоху длиною в 13 лет. Понимаю, что у многих он вызовет недовольство, но объективные обстоятельства, которые всем известны, подтолкнули к сложному решению.

Новый ролик выйдет на канале EvgenComedian до 24 декабря. Точную дату блогер не раскрыл.

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