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Когда выйдет ремейк «Бегущего человека» с Гленом Пауэллом

Ремейк «Бегущего человека» с Гленом Пауэллом выйдет на две недели раньше
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Ремейк «Бегущего человека» с Гленом Пауэллом выйдет теперь 7 ноября 2025 года — на две недели раньше. Изначально премьера ленты должна была состояться 21-го числа того же месяца.

Картина расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Напомним, будущий проект выступит экранизацией знаменитого одноимённого произведения Стивена Кинга. Режиссёром и продюсером картины выступит Эдгар Райт, известный по «Малышу на драйве» и «Типа крутым легавым».

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