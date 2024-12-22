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Злодей Некромант — на новых кадрах фильма «Король и Шут. Навсегда»

Злодей Некромант — на новых кадрах фильма «Король и Шут. Навсегда»
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал свежие кадры фильма «Король и Шут. Навсегда». На них изображён новый для вселенной персонаж Некромант — он выступит главным злодеем в будущей картине. Роль антагониста исполнил Илья Гришин («Ровесник»).

Напомним, сюжет ленты расскажет о том, как сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешённые злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.

Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.

Новые кадры

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

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