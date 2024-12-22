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Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077 добавят в Fortnite уже завтра — трейлер

Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077 добавят в Fortnite уже завтра — трейлер
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Разработчики королевской битвы Fortnite из Epic Games объявили, что коллаборация игры с Cyberpunk 2077 стартует уже 23 декабря в 3:00 мск. Также в честь данного события авторы опубликовали тематический трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале ShuffleGamer. Права на видео принадлежат Epic Games.

В Fortnite добавят скин Джонни Сильверхенда, женской версии Ви, рюкзак, две кирки (катана и клинки богомола), дельтаплан, раскраску для оружия, а также автомобиль Quadra Turbo-R V-Tech. Тематический набор появится во внутриигровом магазине и будет продаваться за В-баксы.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.

Новые скины

Фото: Epic Games

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