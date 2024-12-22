Вышел финальный трейлер «Ивана Царевича и Серого волка 6» — премьера 26 декабря

Студия «Мельница» опубликовала финальный трейлер мультфильма «Иван Царевич и Серый волк 6». В ролике авторы показали центральных героев истории и их подготовку к крупнейшей выставке чудес.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат «Мельнице».

В новой части Иван и его друзья отправятся на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука — как назло, возьми да исчезни! Спасать положение, как всегда, приходится Ивану, Серому Волку и Василисе. Им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу мечты и доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке — это смелость, дружба и, конечно, любовь.

Премьера мультфильма «Иван Царевич и Серый волк 6» в кинотеатрах России состоится уже 26 декабря.