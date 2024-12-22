Вышел первый трейлер коллаборации Palworld и Terraria

Разработчики выживача Palworld из студии Pocket Pair опубликовали первый трейлер коллаборации с песочницей Terraria. В ролике показали новый вид оружия — стильный меч с мордашкой котика, который издаёт характерные звуки.

Полноценно кроссовер стартует только в 2025 году, однако первый предмет из него появится в игре вместе с выходом декабрьского обновления.

Видео доступно на YouTube-канале Pocketpair. Права на видео принадлежат Pocketpair.

Подробнее о контенте из грядущей коллаборации разработчики расскажут позднее. Ко всему прочему, будущий апдейт привнесёт в выживач свежий остров — он будет самым большим в истории игры. Обновление выйдет уже завтра, 23 декабря.