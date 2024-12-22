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Вышел первый трейлер коллаборации Palworld и Terraria

Вышел первый трейлер коллаборации Palworld и Terraria
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Разработчики выживача Palworld из студии Pocket Pair опубликовали первый трейлер коллаборации с песочницей Terraria. В ролике показали новый вид оружия — стильный меч с мордашкой котика, который издаёт характерные звуки.

Полноценно кроссовер стартует только в 2025 году, однако первый предмет из него появится в игре вместе с выходом декабрьского обновления.

Видео доступно на YouTube-канале Pocketpair. Права на видео принадлежат Pocketpair.

Подробнее о контенте из грядущей коллаборации разработчики расскажут позднее. Ко всему прочему, будущий апдейт привнесёт в выживач свежий остров — он будет самым большим в истории игры. Обновление выйдет уже завтра, 23 декабря.

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