«Соник 3 в кино» стартовал в США с $ 62 млн — выше ожиданий аналитиков

По итогам дебютных выходных фильм «Соник 3 в кино» собрал в США $ 62 млн. Ленте с Джимом Керри и Киану Ривзом удалось превысить прогнозы аналитиков, которые предрекали фильму запуск от $ 55 млн до $ 60 млн.

Таким образом, триквел показал отличный старт в домашнем регионе, опередив «Муфасу: Король лев» ($ 35 млн). Однако ленте всё же не удалось установить рекорд для серии — лучший результат всё ещё принадлежит «Сонику 2 в кино», который заработал в первые выходные $ 72 млн.

Аналитики отмечают, что «Соник 3» станет большим успехом для Paramount. Впереди фильм ждут новогодние праздники, а международный прокат стартует лишь 25 декабря. При относительно небольшом бюджете в $ 120 млн картина может окупиться до конца года.