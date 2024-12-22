Блогер BadComedian объявил об уходе из «ВКонтакте» — он останется на YouTube

Российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов выпустил свой новый ролик. В этот раз автор поделился своим мнением о ситуации с сервисом YouTube, который замедляют в России с августа 2024 года.

Посмотреть ролик «YouTube ВСЁ? (победа VK и прощание с подписчиками)» от BadComedian можно на втором YouTube-канале блогера.

На протяжении получаса BadComedian рассказывает о своём негативном отношении к происходящему, а также рассказывает о проблемах с прямым конкурентом видеохостинга в стране — «ВКонтакте». По мнению Баженова, именно российская соцсеть больше всего выигрывает от «устранения конкурента», получая значимый прирост аудитории в последние месяцы.

В видео «Бэдкомедиан» также делится плачевным опытом взаимодействия с «ВКонтакте», отмечая удаления его прошлых обзоров, переусложнённую систему монетизации и нелогичные требования от администрации площадки. В ролике он также показал долгую переписку с поддержкой сайта, где он на протяжении нескольких недель пытается выяснить, почему больше не может встраивать ролики из YouTube в свой паблик VK с аудиторией в 800 тысяч человек.

В конце ролика Badcomedian делает тот самый важный анонс, о котором сообщил утром 22 декабря — он продолжит заливать ролики на YouTube и полностью откажется от своей группы «ВКонтакте», которую вела его команда на протяжении 13 лет. Баженов отметил, что когда-то использовал российскую соцсеть из-за удобства площадки, однако с тех пор она становится «всё хуже и хуже». Ситуацию уже подтвердил модератор сообщества Александр Курков, отметив, что 22 декабря станет последним днём её активности.