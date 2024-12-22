Talon Esports — первый участник турнира FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по «Доте»
В Юго-Восточной Азии завершились отборочные к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.
По итогам азиатской закрытой квалификации определился первый участник чемпионата в Сербии. Им стала команда Talon Esports, которая не проиграла ни одной серии в рамках отборов. Так, в гранд-финале отборочных «талоны» одолели филиппинскую BOOM Esports со счётом 3:1.
Состав Talon Esports по «Доте»:
- Джон Natsumi- Энтони Варгас;
- Рафлай Mikoto Фатур Рахман;
- Чанг Ws Вей Шен;
- Три Jhocam Кункоро;
- Карло Kuku Палад;
- Пак March Тай-вон (тренер).
Закрытые квалификации к FPG по «Доте» в Юго-Восточной Азии прошли с 18 по 22 декабря. В рамках отборочных восемь команд разыграли один слот на престижном чемпионате в Белграде, Сербия.
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