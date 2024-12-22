Talon Esports — первый участник турнира FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по «Доте»

В Юго-Восточной Азии завершились отборочные к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.

По итогам азиатской закрытой квалификации определился первый участник чемпионата в Сербии. Им стала команда Talon Esports, которая не проиграла ни одной серии в рамках отборов. Так, в гранд-финале отборочных «талоны» одолели филиппинскую BOOM Esports со счётом 3:1.

Состав Talon Esports по «Доте»:

Джон Natsumi- Энтони Варгас;

Рафлай Mikoto Фатур Рахман;

Чанг Ws Вей Шен;

Три Jhocam Кункоро;

Карло Kuku Палад;

Пак March Тай-вон (тренер).

Закрытые квалификации к FPG по «Доте» в Юго-Восточной Азии прошли с 18 по 22 декабря. В рамках отборочных восемь команд разыграли один слот на престижном чемпионате в Белграде, Сербия.