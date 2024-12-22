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Команда Дахака выиграла свой первый турнир по «Доте» без единого поражения

Команда Дахака выиграла свой первый турнир по «Доте» без единого поражения
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Завершился онлайн-турнир 1win Series Dota 2 Punch по «Доте». Первое место заняла команда Chimera Esports.

Дебютный турнир для нового состава Никиты Daxak Кузьмина прошёл максимально успешно. «Химера» заняла первое место на ивенте, не проиграв ни одной карты в рамках соревнования.

Результаты 1w Punch по Dota 2:

  • Первое место: Chimera Esports (Восточная Европа) — $ 15 тыс.;
  • Второе место: L1GA TEAM (Казахстан) — $ 8 тыс.;
  • Третье место: 1win Team (Россия) — $ 5 тыс.;
  • Четвёртое место: 9Pandas (Россия) — $ 2 тыс.

Турнир 1w Punch по «Доте» прошёл в онлайн-формате с 21 по 22 декабря. В рамках соревнования четыре команды из нашего региона разыграли призовой фонд в размере $ 30 тыс.

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