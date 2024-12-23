AVULUS Акбара Бутаева прошла на FISSURE PLAYGROUND по «Доте» от Европы

Завершились западноевропейские закрытые отборочные к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.

В гранд-финале отборов за слот на чемпионате с призовым фондом $ 1 млн сразились европейская AVULUS и ближневосточная Nigma Galaxy. Коллективу под руководством Куро KuroKy Салехи Тахасоми удалось добыть победу на первой карте, однако остаток серии прошёл под контролем состава Акбара SoNNeikO Бутаева.

В итоге решающая встреча квалификации завершилась со счётом 3:1 в пользу AVULUS. Команде Соннейко предстоит выступить на LAN-турнире в Сербии, который начнётся 24 января 2025 года. Что касается таких коллективов, как Nigma, MOUZ, Team Secret и других участников отборов в Европе, они пропустят чемпионат.

Состав AVULUS по «Доте»:

Алексей Smiling Knight Свиридов

Даниэль Stormstormer Шоетзау;

Андреас Xibbe Рагнемальм;

Марсель Ekki Холовиенко;

Акбар SoNNeikO Бутаев;

Андрей Mag Чипенко (тренер).

Закрытые квалификации к FPG 2025 по «Доте» в Западной Европе прошли в онлайн-формате с 18 по 22 декабря. В рамках отборов восемь команд разыграли один слот на топ-турнире в Белграде, Сербия.