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AVULUS Акбара Бутаева прошла на FISSURE PLAYGROUND по «Доте» от Европы

AVULUS Акбара Бутаева прошла на FISSURE PLAYGROUND по «Доте» от Европы
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Завершились западноевропейские закрытые отборочные к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.

В гранд-финале отборов за слот на чемпионате с призовым фондом $ 1 млн сразились европейская AVULUS и ближневосточная Nigma Galaxy. Коллективу под руководством Куро KuroKy Салехи Тахасоми удалось добыть победу на первой карте, однако остаток серии прошёл под контролем состава Акбара SoNNeikO Бутаева.

В итоге решающая встреча квалификации завершилась со счётом 3:1 в пользу AVULUS. Команде Соннейко предстоит выступить на LAN-турнире в Сербии, который начнётся 24 января 2025 года. Что касается таких коллективов, как Nigma, MOUZ, Team Secret и других участников отборов в Европе, они пропустят чемпионат.

Состав AVULUS по «Доте»:

  • Алексей Smiling Knight Свиридов
  • Даниэль Stormstormer Шоетзау;
  • Андреас Xibbe Рагнемальм;
  • Марсель Ekki Холовиенко;
  • Акбар SoNNeikO Бутаев;
  • Андрей Mag Чипенко (тренер).

Закрытые квалификации к FPG 2025 по «Доте» в Западной Европе прошли в онлайн-формате с 18 по 22 декабря. В рамках отборов восемь команд разыграли один слот на топ-турнире в Белграде, Сербия.

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