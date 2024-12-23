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Комедия «Домовёнок Кузя» возглавила кинопрокат России за уикенд

Комедия «Домовёнок Кузя» возглавила кинопрокат России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, комедия «Домовёнок Кузя» стала лидером проката России за минувшие выходные. За прошедший уикенд картина собрала 223,3 млн рублей.

На второй строчке расположился фильм «Ёлки 11» со сборами за уикенд в 154,6 млн рублей. В картине сыграли Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова и другие.

Тройку замыкает лента «Баба-Яга спасает Новый год» с сборами в 89,8 млн рублей. Неделей ранее фильм находился в лидерской позиции.

Сюжет экранизации рассказывает историю Кузи, который сбегает из плена Бабы Яги в своём волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Кузе необходимо найти его волшебный сундучок, исполняющий желания, – домовёнок много лет назад подарил его папе девочки.

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