«Надо отказаться от роли»: Евгений Лысенков — о сериале «Последний богатырь. Наследие»

Актёр Дмитрий Лысенков в интервью изданию ТАСС рассказал, что хотел отказаться от роли Цвыря в сериале Антона Маслова «Последний богатырь. Наследие». Причина — пластический грим, который очень проблемно снимается.

Лысенко думал отказаться от роли, но в итоге всё равно её исполнил.

У моего персонажа по факту не было пластического грима, хотя изначально он планировался. Когда Антон Маслов мне прислал эскиз, я даже подумал, что, пожалуй, надо отказываться от этой роли. Я много раз видел, как актёры снимают с себя этот грим, и себе такой судьбы не хотел.

По словам Лысенкова, готовиться к роли Цвыря ему было очень легко, потому что не было никакого референса, никакой истории, где персонаж был бы уже прописан.

Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» состоялась в сентябре.