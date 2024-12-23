Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Надо отказаться от роли»: Евгений Лысенков — о сериале «Последний богатырь. Наследие»

«Надо отказаться от роли»: Евгений Лысенков — о сериале «Последний богатырь. Наследие»
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр Дмитрий Лысенков в интервью изданию ТАСС рассказал, что хотел отказаться от роли Цвыря в сериале Антона Маслова «Последний богатырь. Наследие». Причина — пластический грим, который очень проблемно снимается.

Лысенко думал отказаться от роли, но в итоге всё равно её исполнил.

У моего персонажа по факту не было пластического грима, хотя изначально он планировался. Когда Антон Маслов мне прислал эскиз, я даже подумал, что, пожалуй, надо отказываться от этой роли. Я много раз видел, как актёры снимают с себя этот грим, и себе такой судьбы не хотел.

По словам Лысенкова, готовиться к роли Цвыря ему было очень легко, потому что не было никакого референса, никакой истории, где персонаж был бы уже прописан.

Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» состоялась в сентябре.

Материалы по теме
Все части «Гарри Поттера»: от лучшей к худшей
Рейтинг
Все части «Гарри Поттера»: от лучшей к худшей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android