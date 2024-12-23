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Детектив «Безмолвное братство» с Джудом Лоу выйдет в онлайне 24 декабря

Детектив «Безмолвное братство» с Джудом Лоу выйдет в онлайне 24 декабря
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По данным Collider, цифровая премьера ленты «Безмолвное братство» с Джудом Лоу в главной роли состоится уже 24 декабря. С завтрашнего дня картину можно будет посмотреть в онлайне.

Картина вдохновлена реальными событиями и рассказывает об агенте ФБР, который в 1980-х преследует неонацистскую группировку «Безмолвное братство».

Также в актёрский состав вошли Николас Холт, Тай Шеридан, Марк Мэрон, Джордж Чертов, Дэниэл Доэни, Себастьян Пижотт, Джон Варкентин, Филлип Левицки и другие. Режиссёром выступил Джастин Курзель, известный по «Макбету».

Фильм вышел в кинотеатрах России 5 декабря и пробыл в прокате меньше трёх недель.

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