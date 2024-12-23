«Она была бы потрясающей»: Эми Паскаль — про Аню Тейлор-Джой в «Человеке-пауке 4»

Недавно Эми Паскаль, продюсера фильмов о «Человеке-пауке», спросили, что она думает по поводу актрисы Ани Тейлор-Джой в роли Чёрной кошки с потенциальным появлением в четвёртой части франшизы.

По словам Паскаль, Аня наверняка бы отлично справилась с этой ролью, но пока планов на появление персонажа нет. Эми подчеркнула, что существуют и другие женские героини, намекая, что Тейлор-Джой сыграет кого-нибудь другого.

Она была бы фантастической. Она потрясающая, но мы пока не совсем на том этапе. Существует же много других фантастических женских персонажей.

О том, что Аня сыграет в фильмах Sony по комиксам Marvel или в киновселенной, официально не сообщалось. Хотя слухи об участии актрисы ходят в больших количествах.