Съёмки нового фильма Кристофера Нолана стартуют в первом квартале 2025 года

Недавно Кристофер Нолан подтвердил, что съёмки его нового фильма стартуют в первом квартале 2025 года. Ранее шла речь про начало 2025-го, но теперь появилось чуть больше конкретики.

Если планы режиссёра не изменятся, то производство начнётся в январе, феврале или марте.

У нового проекта Кристофера Нолана пока нет даже примерного синопсиса от проверенных изданий. Известно лишь, что события ленты развернутся не в наши дни, а главными героями выступят двое мужчин. Некоторые говорят, что фильм посвятят вампирам.

Премьера новой картины Нолана состоится 17 июля 2026 года. В ленте снимутся Энн Хэтэуэй, Зендея, Мэтт Деймон, Том Холланд и другие звёзды Голливуда.