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У владельцев iPhone появились проблемы после обновления «Телеграма»

У владельцев iPhone появились проблемы после обновления «Телеграма»
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Журналисты издания iPhones.ru обратили внимание, что у владельцев смартфонов Apple стали появляться проблемы в работе устройств после обновления «Телеграма». Основные проблемы: перегрев устройства и быстрый разряд аккумулятора.

Отмечается, что проблема особенно заметна при просмотре видеоконтента. Кроме того, пользователи отмечают повышенную активность приложения в фоновом режиме.

На данный момент решения проблемы нет, кроме как принудительно закрывать приложение через меню многозадачности. Остаётся только ждать, пока разработчики «Телеграма» оптимизируют его работу.

Никакой информации от разработчиков мессенджера пока не поступало.

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