«Я открыл дверь с ноги»: Ян Цапник — о том, как просился сняться в «Бригаде»

Российский актёр Ян Цапник вспомнил, как попал в популярный сериал «Бригада». По словам артиста, он лично попросился на съёмки у режиссёра проекта Алексея Сидорова.

Цапник рассказал, что в тот период уже успешно выступал в театре, однако кинокарьера не складывалась. Артист активно искал работу и нашёл «Бригаду». Он сразу же захотел присоединиться к касту шоу.

Я открыл дверь с ноги практически, а там сидит какой-то странный человек. Оказалось, что это режиссёр Алексей Сидоров. Я его спрашиваю: «Артисты хорошие нужны?» Он ответил: «Нужны!» А я ему: «Тогда бери!» Так меня и утвердили.

Ян Цапник сыграл в «Бригаде» Артура Вениаминовича Лапшина — предпринимателя и бывшего соседа Пчелы.