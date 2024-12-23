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Новые игры про Индиану Джонса уже в разработке — инсайдер

Новые игры про Индиану Джонса уже в разработке — инсайдер
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По информации известного киноинсайдера Даниэля Рихтмана, в разработке находятся новые игры про Индиану Джонса. Деталями будущих тайтлов Рихтман не поделился, но отметил, что над играми активно работают.

Подтвердить слова Рихтмана вызвался инсайдер и журналист из Windows Central Джез Корден. Он подчеркнул очень кратко: «Да, это правда».

Судя по всему, Lucasfilm осталась довольна Indiana Jones and the Great Circle — новой игрой про Индиану, которая вышла 9 декабря на Xbox Series и ПК. Игра с релиза попала в Game Pass. О её финансовых успехах пока не сообщали, но критики и геймеры приняли проект очень тепло.

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