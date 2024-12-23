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Ремейк «Анаконды» с Полом Раддом и Джеком Блэком выйдет 25 декабря 2025 года

Ремейк «Анаконды» с Полом Раддом и Джеком Блэком выйдет 25 декабря 2025 года
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По данным издания Variety, ремейк «Анаконды» 1997 года выйдет в прокат 25 декабря 2025 года. Главные роли в обновлённой версии картины сыграют Пол Радд и Джек Блэк. Режиссёром и сценаристом ленты выступит Том Гормикэн.

Блэк исполнит роль бывшего режиссёра, застрявшего на работе свадебного видеооператора, а Радд — голливудского актёра, мечты которого ускользают всё дальше и дальше.

Сюжет ремейка расскажет о группе друзей, переживающих кризис среднего возраста. Они отправляются в тропический лес, где будут вынуждены бороться за свои жизни со стихийными бедствиями, гигантскими змеями и жестокими преступниками.

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