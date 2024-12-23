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В Сети появился сценарий фильма «Присяжный номер два»

В Сети появился сценарий фильма «Присяжный номер два»
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Издание Deadline опубликовало в Сети полный сценарий фильма «Присяжный номер два» Клинта Иствуда: в него вошло 106 страниц.

Лента рассказывает о судебном процессе по делу об убийстве, где один из присяжных понимает, что именно он может быть виновен в смерти жертвы, и пытается спасти обвиняемого, не свидетельствуя против самого себя.

Ранее 94-летний Клинт Иствуд называл ленту «своим последним фильмом», с которым он может уйти из кино «с высоко поднятой головой». Главные роли в фильме сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), Зои Дойч («Горе-творец»), Дж. К. Симмонс («Одержимость») и другие актёры.

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