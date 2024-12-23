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«Союзмультфильм» потратит более 6 млрд рублей на фильмы о российских супергероях

«Союзмультфильм» потратит более 6 млрд рублей на фильмы о российских супергероях
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Киностудия «Союзмультфильм» объявила о старте производства большого супергеройского кино, которое станет «ответом киновселенным Marvel и DC». Об этом сообщила глава студии Юлиана Слащёва в интервью РБК.

Сейчас «Союзмультфильм» планирует снять шесть фильмов, бюджет каждой ленты превысит 1 млрд рублей. Первой линейкой картин выступит франшиза российских супергероев «Орден Алой звезды» от создателя «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко. У первых двух фильмов уже ведётся разработка сценария, а полноценное производство стартует в 2026 году.

Ранее «Союзмультфильм» уже участвовал в разработке в создании большого кино в роли продюсера. Так, в 2024 году от киностудии вышли три фильма: «Летучий корабль», «100 лет тому вперёд» и «Бременские музыканты».

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