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«Андор» стал самым дорогим проектом по «Звёздным войнам»

«Андор» стал самым дорогим проектом по «Звёздным войнам»
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По данным Forbes, производство сериала «Андор» стало самым дорогим среди всех проектов по «Звёздным войнам». Для создания первого сезона Disney потребовалось $ 354 млн, а на второй уже ушло $ 290,9 млн.

Таким образом, на шоу потрачено суммарно $ 645 млн. Ранее самым дорогим проектом вселенной считался фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» при бюджете в $ 280 млн.

Кроме того, это больше чем $ 243,8 миллиона, потраченных на «Пробуждение силы», дебютный фильм Disney в новой трилогии, вышедший 15 ноября 2016 года.

Второй сезон «Андора» выйдет в 2025 году, но точной даты пока нет.

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