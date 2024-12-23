Трафик YouTube в России упал до минимума — сервис практически заблокировали

23 декабря объём трафика YouTube в России снизился до рекордно низкого уровня. Если в июле 2024 года он составлял примерно 40 баллов по официальным данным от Google, то к концу года он упал до 8,5 балла. На это обратили внимание в телеграм-канале «Бэкдор».

График трафика YouTube в России Фото: Google

Популярнейший видеохостинг в стране официально не заблокирован, однако многие операторы сообщают о резком падении трафика на протяжении последних месяцев. Замедление YouTube в РФ началось ещё в конце июля, однако новая волна ухудшения работы сервиса пришлась на середину декабря.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что компания Google продолжает игнорировать требования ведомства о восстановлении российских каналов, а также об удалении запрещённого контента.