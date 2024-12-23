Стали известны все номинанты на российскую премию «Золотой Орёл» — 2025
Национальная киноакадемия России объявила номинантов на премию «Золотой Орёл» — 2025. Всего российские проекты номинировали в 23 различных категориях: от сериалов на ТВ до полнометражных фильмов и анимации.
Вручение наград состоится уже 31 января в Москве.
Лучший фильм
- «Вечная зима»
- «Воздух»
- «Любовь Советского Союза»
- «Смотри на меня!»
- «Сто лет тому вперёд»
Лучший телевизионный сериал
- «Адмирал Кузнецов»
- «Столыпин»
- «Я не могу без тебя»
Лучший сериал онлайн-платформ
- «Золотое дно»
- «Противостояние»
- «Трасса»
«Трасса»
Фото: Okko
Лучший неигровой фильм
- «Где живет счастье. Соловки»
- «Огненный лис»
- «Улыбнись!»
Лучший короткометражный фильм
- «30 секунд»
- «Земля»
- «Синяя планета»
Лучший анимационный фильм
- «Великолепная пятёрка»
- «Необыкновенная история одного льва»
- «Ручей, бегущий в горы»
Лучший режиссёр
- Алексей Герман-младший — «Воздух»
- Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов — «Любовь Советского Союза»
- Владимир Грамматиков — «Смотри на меня!»
Лучший сценарий
- Николай Ларионов — «Вечная зима»
- Алексей Герман-младший, Елена Кисилёва — «Воздух»
- Сергей Снежкин — «Любовь Советского Союза»
«Любовь Советского Союза»
Фото: «Централ Партнершип»
Лучшая женская роль в кино
- Анастасия Талызина — «Воздух»
- Ангелина Стречина — «Любовь Советского Союза»
- Александра Урсуляк — «Смотри на меня!»
Лучшая женская роль на телевидении
- Дарья Урсуляк — «Адмирал Кузнецов»
- Стася Милославская — «Столыпин»
- Виктория Исакова — «Я не могу без тебя»
Лучшая актриса онлайн-сериала
- Юлия Снигирь — «Золотое дно»
- Карина Разумовская — «Трасса»
- Светлана Иванова — «Эль-Русо»
Лучшая мужская роль в кино
- Сергей Безруков — «Воздух»
- Роман Васильев — «Любовь Советского Союза»
- Александр Яценко — «Ненормальный»
Лучшая мужская роль на телевидении
- Игорь Петренко — «Адмирал Кузнецов»
- Александр Устюгов — «Столыпин»
- Сергей Голомазов — «Хор»
Лучший актёр онлайн-сериала
- Алексей Гуськов — «Золотое дно»
- Владимир Вдовиченков — «Противостояние»
- Александр Яценко — «Я знаю, кто тебя убил»
Лучшая женская роль второго плана
- Елена Лядова — «Воздух»
- Алёна Бабенко - «Любовь Советского Союза»
- Виктория Исакова — «Сто лет тому вперёд»
«Воздух»
Фото: «НМГ Кинопрокат»
Лучшая мужская роль второго плана
- Антон Шагин — «Воздух»
- Роман Мадянов — «Любовь Советского Союза»
- Александр Петров — «Сто лет тому вперёд»
Лучшая операторская работа
- Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина — «Воздух»
- Максим Шинкоренко — «Любовь Советского Союза»
- Алишер Хамидходжаев — «Смотри на меня!»
Лучшая работа художника-постановщика
- Елена Окопная — «Воздух»
- Павел Пархоменко, Леонид Кипнис — «Любовь Советского Союза»
- Влад Огай — «Сто лет тому вперёд»
Лучший художник по костюмам
- Елена Окопная — «Воздух»
- Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина — «Любовь Советского Союза»
- Татьяна Долматовская, Татьяна Аронова — «Сто лет тому вперёд»
Лучшая музыка к фильму
- Андрей Суротдинов — «Воздух»
- Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов — «Любовь Советского Союза»
- Владимир Давыденко — «Смотри на меня!»
Лучший монтаж фильма
- Дарья Обухова, Мухрам Кабулов, Владимир Мосс, Сергей Грицай — «Воздух»
- Илья Лебедев, Игорь Литонинский — «Любовь Советского Союза»
- Александр Пузырев, Алексей Старченко — «Сто лет тому вперёд»
«Сто лет тому вперёд»
Фото: «Централ Партнершип»
Лучшая работа звукорежиссёра
- Никита Ганькин — «Воздух»
- Студия «Атмосфера» — «Любовь Советского Союза»
- Студия «Flysound» — «Сто лет тому вперёд»
Лучшие визуальные эффекты
- Студия «ALAMBIC SFX» — «Воздух»
- ONLINE VFX STUDIO — «Любовь Советского Союза»
- Студия «Main Road Post» — «Сто лет тому вперёд».
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