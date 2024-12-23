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Все номинанты на Золотой Орёл-2025: Трасса, Воздух, Любовь Советского Союза, Сто лет тому вперёд и другие

Стали известны все номинанты на российскую премию «Золотой Орёл» — 2025
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Национальная киноакадемия России объявила номинантов на премию «Золотой Орёл» — 2025. Всего российские проекты номинировали в 23 различных категориях: от сериалов на ТВ до полнометражных фильмов и анимации.

Вручение наград состоится уже 31 января в Москве.

Лучший фильм

  • «Вечная зима»
  • «Воздух»
  • «Любовь Советского Союза»
  • «Смотри на меня!»
  • «Сто лет тому вперёд»

Лучший телевизионный сериал

  • «Адмирал Кузнецов»
  • «Столыпин»
  • «Я не могу без тебя»

Лучший сериал онлайн-платформ

  • «Золотое дно»
  • «Противостояние»
  • «Трасса»
«Трасса»

«Трасса»

Фото: Okko

Лучший неигровой фильм

  • «Где живет счастье. Соловки»
  • «Огненный лис»
  • «Улыбнись!»

Лучший короткометражный фильм

  • «30 секунд»
  • «Земля»
  • «Синяя планета»

Лучший анимационный фильм

  • «Великолепная пятёрка»
  • «Необыкновенная история одного льва»
  • «Ручей, бегущий в горы»

Лучший режиссёр

  • Алексей Герман-младший — «Воздух»
  • Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов  — «Любовь Советского Союза»
  • Владимир Грамматиков — «Смотри на меня!»

Лучший сценарий

  • Николай Ларионов — «Вечная зима»
  • Алексей Герман-младший, Елена Кисилёва — «Воздух»
  • Сергей Снежкин — «Любовь Советского Союза»
«Любовь Советского Союза»

«Любовь Советского Союза»

Фото: «Централ Партнершип»

Лучшая женская роль в кино

  • Анастасия Талызина — «Воздух»
  • Ангелина Стречина — «Любовь Советского Союза»
  • Александра Урсуляк — «Смотри на меня!»

Лучшая женская роль на телевидении

  • Дарья Урсуляк — «Адмирал Кузнецов»
  • Стася Милославская — «Столыпин»
  • Виктория Исакова — «Я не могу без тебя»

Лучшая актриса онлайн-сериала

  • Юлия Снигирь — «Золотое дно»
  • Карина Разумовская — «Трасса»
  • Светлана Иванова — «Эль-Русо»

Лучшая мужская роль в кино

  • Сергей Безруков — «Воздух»
  • Роман Васильев — «Любовь Советского Союза»
  • Александр Яценко — «Ненормальный»

Лучшая мужская роль на телевидении

  • Игорь Петренко — «Адмирал Кузнецов»
  • Александр Устюгов — «Столыпин»
  • Сергей Голомазов — «Хор»

Лучший актёр онлайн-сериала

  • Алексей Гуськов — «Золотое дно»
  • Владимир Вдовиченков — «Противостояние»
  • Александр Яценко — «Я знаю, кто тебя убил»

Лучшая женская роль второго плана

  • Елена Лядова — «Воздух»
  • Алёна Бабенко - «Любовь Советского Союза»
  • Виктория Исакова — «Сто лет тому вперёд»
«Воздух»

«Воздух»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Антон Шагин — «Воздух»
  • Роман Мадянов — «Любовь Советского Союза»
  • Александр Петров — «Сто лет тому вперёд»

Лучшая операторская работа

  • Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина — «Воздух»
  • Максим Шинкоренко — «Любовь Советского Союза»
  • Алишер Хамидходжаев — «Смотри на меня!»

Лучшая работа художника-постановщика

  • Елена Окопная — «Воздух»
  • Павел Пархоменко, Леонид Кипнис — «Любовь Советского Союза»
  • Влад Огай — «Сто лет тому вперёд»

Лучший художник по костюмам

  • Елена Окопная — «Воздух»
  • Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина — «Любовь Советского Союза»
  • Татьяна Долматовская, Татьяна Аронова — «Сто лет тому вперёд»

Лучшая музыка к фильму

  • Андрей Суротдинов — «Воздух»
  • Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов — «Любовь Советского Союза»
  • Владимир Давыденко — «Смотри на меня!»

Лучший монтаж фильма

  • Дарья Обухова, Мухрам Кабулов, Владимир Мосс, Сергей Грицай — «Воздух»
  • Илья Лебедев, Игорь Литонинский — «Любовь Советского Союза»
  • Александр Пузырев, Алексей Старченко — «Сто лет тому вперёд»
«Сто лет тому вперёд»

«Сто лет тому вперёд»

Фото: «Централ Партнершип»

Лучшая работа звукорежиссёра

  • Никита Ганькин — «Воздух»
  • Студия «Атмосфера» — «Любовь Советского Союза»
  • Студия «Flysound» — «Сто лет тому вперёд»

Лучшие визуальные эффекты

  • Студия «ALAMBIC SFX» — «Воздух»
  • ONLINE VFX STUDIO — «Любовь Советского Союза»
  • Студия «Main Road Post» — «Сто лет тому вперёд».
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