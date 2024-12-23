Стали известны все номинанты на российскую премию «Золотой Орёл» — 2025

Национальная киноакадемия России объявила номинантов на премию «Золотой Орёл» — 2025. Всего российские проекты номинировали в 23 различных категориях: от сериалов на ТВ до полнометражных фильмов и анимации.

Вручение наград состоится уже 31 января в Москве.

Лучший фильм

«Вечная зима»

«Воздух»

«Любовь Советского Союза»

«Смотри на меня!»

«Сто лет тому вперёд»

Лучший телевизионный сериал

«Адмирал Кузнецов»

«Столыпин»

«Я не могу без тебя»

Лучший сериал онлайн-платформ

«Золотое дно»

«Противостояние»

«Трасса»

«Трасса» Фото: Okko

Лучший неигровой фильм

«Где живет счастье. Соловки»

«Огненный лис»

«Улыбнись!»

Лучший короткометражный фильм

«30 секунд»

«Земля»

«Синяя планета»

Лучший анимационный фильм

«Великолепная пятёрка»

«Необыкновенная история одного льва»

«Ручей, бегущий в горы»

Лучший режиссёр

Алексей Герман-младший — «Воздух»

Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов — «Любовь Советского Союза»

Владимир Грамматиков — «Смотри на меня!»

Лучший сценарий

Николай Ларионов — «Вечная зима»

Алексей Герман-младший, Елена Кисилёва — «Воздух»

Сергей Снежкин — «Любовь Советского Союза»

«Любовь Советского Союза» Фото: «Централ Партнершип»

Лучшая женская роль в кино

Анастасия Талызина — «Воздух»

Ангелина Стречина — «Любовь Советского Союза»

Александра Урсуляк — «Смотри на меня!»

Лучшая женская роль на телевидении

Дарья Урсуляк — «Адмирал Кузнецов»

Стася Милославская — «Столыпин»

Виктория Исакова — «Я не могу без тебя»

Лучшая актриса онлайн-сериала

Юлия Снигирь — «Золотое дно»

Карина Разумовская — «Трасса»

Светлана Иванова — «Эль-Русо»

Лучшая мужская роль в кино

Сергей Безруков — «Воздух»

Роман Васильев — «Любовь Советского Союза»

Александр Яценко — «Ненормальный»

Лучшая мужская роль на телевидении

Игорь Петренко — «Адмирал Кузнецов»

Александр Устюгов — «Столыпин»

Сергей Голомазов — «Хор»

Лучший актёр онлайн-сериала

Алексей Гуськов — «Золотое дно»

Владимир Вдовиченков — «Противостояние»

Александр Яценко — «Я знаю, кто тебя убил»

Лучшая женская роль второго плана

Елена Лядова — «Воздух»

Алёна Бабенко - «Любовь Советского Союза»

Виктория Исакова — «Сто лет тому вперёд»

«Воздух» Фото: «НМГ Кинопрокат»

Лучшая мужская роль второго плана

Антон Шагин — «Воздух»

Роман Мадянов — «Любовь Советского Союза»

Александр Петров — «Сто лет тому вперёд»

Лучшая операторская работа

Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина — «Воздух»

Максим Шинкоренко — «Любовь Советского Союза»

Алишер Хамидходжаев — «Смотри на меня!»

Лучшая работа художника-постановщика

Елена Окопная — «Воздух»

Павел Пархоменко, Леонид Кипнис — «Любовь Советского Союза»

Влад Огай — «Сто лет тому вперёд»

Лучший художник по костюмам

Елена Окопная — «Воздух»

Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина — «Любовь Советского Союза»

Татьяна Долматовская, Татьяна Аронова — «Сто лет тому вперёд»

Лучшая музыка к фильму

Андрей Суротдинов — «Воздух»

Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов — «Любовь Советского Союза»

Владимир Давыденко — «Смотри на меня!»

Лучший монтаж фильма

Дарья Обухова, Мухрам Кабулов, Владимир Мосс, Сергей Грицай — «Воздух»

Илья Лебедев, Игорь Литонинский — «Любовь Советского Союза»

Александр Пузырев, Алексей Старченко — «Сто лет тому вперёд»

«Сто лет тому вперёд» Фото: «Централ Партнершип»

Лучшая работа звукорежиссёра

Никита Ганькин — «Воздух»

Студия «Атмосфера» — «Любовь Советского Союза»

Студия «Flysound» — «Сто лет тому вперёд»

Лучшие визуальные эффекты