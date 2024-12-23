Состав Данила Шеховцова прошёл на турнир FISSURE PLAYGROUND по «Доте» от Америки

Завершились закрытые квалификации Южной и Северной Америки к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.

В матче за выход на тир-1 LAN-ивент столкнулись перуанская M80 и американская Apex Genesis, за которую также выступает украинский киберспортсмен Данил Bignum Шеховцов. Благодаря подготовленной стратегии через лесного Venomancer «апексы» захватили преимущество в серии и довели финал до победного конца со счётом 3:0.

Состав Apex Genesis по «Доте»:

Люк Yamsun Вон;

Фрэнсис RCY Фундемера;

Виктор Fayde Зуев;

Данил Bignum Шеховцов;

Пол Speeed Бочичио;

Ионут BliNcc Раду Мусат (тренер).

В итоге Apex Gensis сыграет на престижном чемпионате FPG 2025 по «Доте», который пройдёт в период с 24 января по 2 февраля в Белграде, Сербия. В рамках топ-турнира 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.