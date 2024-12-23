Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состав Данила Шеховцова прошёл на турнир FISSURE PLAYGROUND по «Доте» от Америки

Состав Данила Шеховцова прошёл на турнир FISSURE PLAYGROUND по «Доте» от Америки
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились закрытые квалификации Южной и Северной Америки к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.

В матче за выход на тир-1 LAN-ивент столкнулись перуанская M80 и американская Apex Genesis, за которую также выступает украинский киберспортсмен Данил Bignum Шеховцов. Благодаря подготовленной стратегии через лесного Venomancer «апексы» захватили преимущество в серии и довели финал до победного конца со счётом 3:0.

Состав Apex Genesis по «Доте»:

  • Люк Yamsun Вон;
  • Фрэнсис RCY Фундемера;
  • Виктор Fayde Зуев;
  • Данил Bignum Шеховцов;
  • Пол Speeed Бочичио;
  • Ионут BliNcc Раду Мусат (тренер).

В итоге Apex Gensis сыграет на престижном чемпионате FPG 2025 по «Доте», который пройдёт в период с 24 января по 2 февраля в Белграде, Сербия. В рамках топ-турнира 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
AVULUS Акбара Бутаева прошла на FISSURE PLAYGROUND по «Доте» от Европы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android