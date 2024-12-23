Появился новый кадр из фильма «Как приручить дракона» с главными героями

Кинокомпания Universal Pictures и портал Screen Rant поделились новым кадром из фильма «Как приручить дракона» — ремейка знаменитого мультфильма с живыми актёрами. На нём изображены два главных героя: Иккинг и его подруга Астрид.

Фото: Screen Rant/Universal

Главную роль в будущей адаптации исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, работавший над оригинальными проектами.