Появился новый кадр из фильма «Как приручить дракона» с главными героями

Кинокомпания Universal Pictures и портал Screen Rant поделились новым кадром из фильма «Как приручить дракона» — ремейка знаменитого мультфильма с живыми актёрами. На нём изображены два главных героя: Иккинг и его подруга Астрид.
Фото: Screen Rant/Universal
Главную роль в будущей адаптации исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, работавший над оригинальными проектами.
«Как приручить дракона» — одна из самых популярных франшиз студии DreamWorks, принёсшая своим создателям более $ 1,5 млрд. Серия анимационных картин рассказывает о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой крылатые создания мирятся со своими злейшими врагами — викингами. Премьера полнометражной ленты состоится 13 июня 2025 года.