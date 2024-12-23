Команда Перданчика и Мистера Морали обыграла участников The International 2024 по «Доте»

Российский «микс» 4Pirates сенсационно обыграл состав 1win Team в рамках закрытых квалификаций к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.

В первом раунде отборов в Восточной Европе 1w Team, выступавшая на чемпионате The International 2024, встретилась с составом 4Pirates, вышедшим из открытых квалификаций.

Несмотря на разницу в статусе коллективов и победу 1win на первой карте, «пираты» смогли изменить ход противостояния и завершить его в свою пользу. В итоге 4Pirates прошла в полуфинал верхней сетки, а 1w Team оказалась в одном шаге от вылета с соревнования.

Состав 4Pirates по «Доте»:

Роман Otaker Алиуллов;

Всеволод nattynarwhal_ Пелех;

Иван мистер мораль Ильичев;

Александр ariel Колясев;

Антон PERDAN4IK Суслов.

Закрытые квалификации в Восточной Европе к топ-турниру FPG по «Доте» проходят в онлайн-формате с 23 по 27 декабря. В рамках отборочных восемь команд из нашего региона разыгрывают один слот на престижном чемпионате в Белграде.